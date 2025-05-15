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 | Dilek Ulusan

Buse Terim fenomenlere ateş püskürdü: Doğru telaffuz edemeyenlerle iş birliği yapılıyor

Fatih Terim'in kızı Buse Terim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, global markaların yalnızca yakınlık ilişkilerine dayalı iş birliklerini eleştirerek, markaların kimliklerini doğru şekilde temsil etmeleri gerektiğini dile getirdi

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Buse Terim fenomenlere ateş püskürdü: Doğru telaffuz edemeyenlerle iş birliği yapılıyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 12:10

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Global markaların yanlış kişilerle çalıştığını ve "yakınlık, "tanıdıklık" üzerinden iş birliği yürütüldüğünü iddia etti.

BUSE TERİM, INFLUENCER CAMİASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Buse Terim, paylaşımında; "Herhangi bir marka ya da isim vermeyeceğim ama bu düşünceyi son iki yıldır defalarca kendi içimde dile getirdim. Global markalar, çoğu zaman anlaştıkları ajansların yönlendirmeleriyle, markayı gerçekten bilmeyen, hatta adını doğru telaffuz edemeyen kişilerle iş birliği yapıyor. Bunun sebebi ise, bu kişilerin ajanstaki bazı kişilerin yakın arkadaşları ya da çevresinden olmaları. Moda haftaları, davetler, projeler... Her şey artık bu 'samimiyet' etrafında şekilleniyor." dedi.

Buse Terim fenomenlere ateş püskürdü: Doğru telaffuz edemeyenlerle iş birliği yapılıyor

Uzun bir yazı yazan Buse Terim, paylaşımının devamında; "Oysa her markanın bir DNA'sı, bir ruhu vardır. Bu ruhu en iyi anlatacak kişiler ise markayı tanıyan, anlayan, üreten ve ilişkiyi profesyonelce yürütenlerdir. Bence doğru olan, arkadaşlık ilişkilerine dayalı iş birlikleri değil. Gerçekten markayı taşıyabilecek insanlar, bu dostluk düzeninde dışarıda kalıyor. Ama bu durum doğru değil; çünkü koskoca markalar için mesele dostluk yarışması değil, temsil meselesi olmalı." dedi.

Buse Terim fenomenlere ateş püskürdü: Doğru telaffuz edemeyenlerle iş birliği yapılıyor
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