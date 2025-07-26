Büşra Pekin'in son hali Game Of Thrones dizisindeki Khaleesi'ye benzetildi

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla ünlenen ve ardından Dilberay, Hadi İnşallah, Çok Aşk ve Neşeli Hayat gibi yapımlarda rol alan Büşra Pekin bir süredir Amerika'da yaşamını sürdürüyor.

BÜŞRA PEKİN'İN YENİ HALİ KHALEESI'YA BENZETİLDİ

birçok projede yer alan Büşra Pekin yıllar içerisindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, bu kez de 'Khaleesi'ye benzetildi.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla ünlenen ve ardından birçok projede yer alan Büşra Pekin yıllar içerisindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, bu kez de 'Khaleesi'ye benzetildi.

Bodrum'da tatil yapan Büşra Pekin, katıldığı bir etkinlikten fotoğraflar paylaştı. Pekin, 'Game of Thrones' dizisindeki 'Khaleesi'ye benzetti.2011-2019 arasında yayınlanan 'Game of Thrones''ta, 'Khaleesi' karakterini İngiliz oyuncu Emilia Clarke, oynamıştı.

BÜŞRA PEKİN KAÇ YAŞINDA?

30 Haziran 1982 doğumlu Büşra Pekin, elektrik mühendisi olan babasının işi gereği yerleştiği Suudi Arabistan'da doğdu. Annesi Ankaralı, babası ise Selanik göçmeni İstanbullu olan Büşra Pekin, İzmir'de büyümüştür. Yaşar Neng Koleji'nde başladığı lise eğitimini ABD Arkansas Lake Side High School'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro bölümünden mezundur. Büşra Pekin peş peşe birçok yapımda rol aldı. İşte bunlardan bazıları;