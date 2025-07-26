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 | Dilek Ulusan

Büşra Pekin'in son hali Game Of Thrones dizisindeki Khaleesi'ye benzetildi

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile popülerlik yakalayan Büşra Pekin, son imajıyla Game Of Thrones dizisinde Khaleesi' karakterine benzetildi. Ünlü oyuncu yorum yağmuruna tutuldu.

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Büşra Pekin'in son hali Game Of Thrones dizisindeki Khaleesi'ye benzetildi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 14:48

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla ünlenen ve ardından Dilberay, Hadi İnşallah, Çok Aşk ve Neşeli Hayat gibi yapımlarda rol alan bir süredir Amerika'da yaşamını sürdürüyor.

BÜŞRA PEKİN'İN YENİ HALİ KHALEESI'YA BENZETİLDİ

birçok projede yer alan Büşra Pekin yıllar içerisindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, bu kez de 'Khaleesi'ye benzetildi.

Büşra Pekin'in son hali Game Of Thrones dizisindeki Khaleesi'ye benzetildi

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla ünlenen ve ardından birçok projede yer alan Büşra Pekin yıllar içerisindeki değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu, bu kez de 'Khaleesi'ye benzetildi.

Büşra Pekin'in son hali Game Of Thrones dizisindeki Khaleesi'ye benzetildi

Bodrum'da tatil yapan Büşra Pekin, katıldığı bir etkinlikten fotoğraflar paylaştı. Pekin, '' dizisindeki 'Khaleesi'ye benzetti.2011-2019 arasında yayınlanan 'Game of Thrones''ta, 'Khaleesi' karakterini İngiliz oyuncu Emilia Clarke, oynamıştı.

Büşra Pekin'in son hali Game Of Thrones dizisindeki Khaleesi'ye benzetildi

BÜŞRA PEKİN KAÇ YAŞINDA?

30 Haziran 1982 doğumlu Büşra Pekin, elektrik mühendisi olan babasının işi gereği yerleştiği Suudi Arabistan'da doğdu. Annesi Ankaralı, babası ise Selanik göçmeni İstanbullu olan Büşra Pekin, İzmir'de büyümüştür. Yaşar Neng Koleji'nde başladığı lise eğitimini ABD Arkansas Lake Side High School'da tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Tiyatro bölümünden mezundur. Büşra Pekin peş peşe birçok yapımda rol aldı. İşte bunlardan bazıları;

  • En Son Babalar Duyar

  • Hayat Bilgisi
  • Fırtına
  • Geniş Aile
  • Muhteşem Yüzyıl
  • İşler Güçler
  • Kardeş Payı
  • Bahar
  • Büşra Pekin'in son hali Game Of Thrones dizisindeki Khaleesi'ye benzetildi
ETİKETLER
#televizyon
#game of thrones
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