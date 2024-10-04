Çağatay Akman'ın darp davası sonuçlandı! Beraat kararı talebi verildi

04 Ekim 2024 10:46 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 11:04

Şarkıcı Çağatay Akman’ın eski sevgilisi Öykü Uslu’nun kapısına dayandığı ve onu uzaklaştırmak isteyen arkadaşına da şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı dava sonuçlandı. Eski sevgilisini darp ettiği iddiasıyla yargılanan şarkıcı Çağatay Akman beraat etti.

Gece Gölgenin Rahatına Bak isimli şarkıyla popüler olan Çağatay Akman’ın 23 Temmuz 2021 yılında eski sevgilisi Öykü Uslu’nun evine gittiği ve Uslu’nun bu durumu arkadaşına haber vermesinin ardından ikili arasında arbede yaşandığı belirtilmişti. Çağatay Akman’ın hem eski sevgilisi hem de onun arkadaşını darp ettiği iddiasına ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

ÇAĞATAY AKMAN'A BERAAT TALEBİ

Çağatay Akman ve Furkan Ayaz hakkında ‘basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif şekilde kasten yaralama’ suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep eden Cumhuriyet Savcısı, her ne kadar katılan sanık Akman’ın Öykü Uslu'ya yönelik hakaret ve basit yaralama suçlarını işlediği iddiasıyla kamu davası açılmışsa da, Akman'ın üzerine atılı suçun işlendiğine dair mahkumiyetine yeterli delinin mevcut olmadığı, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında müştekinin altı ay içinde şikayette bulunmadığı ve soruşturma, kovuşturma yapılamadığı gerekçesiyle Çağatay Akman hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

KARŞILIKLI YARALAMA SÖZ KONUSU

Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin açıkladığı mütalaada, olay tarihinde müşteki sanıklar arasında yaşanan tartışmada Çağatay Akman ve Furkan Ayaz’ın alınan adli muayene raporları uyarınca karşılıklı olarak birbirlerini, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaraladıkları ve aralarında karşılıklı olarak hareketlerde bulunduklarını belirtildi.