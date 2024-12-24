Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora'yı bırakıp kaçtı! Hakan Sabancı ve Kubilay Aka kıymete bindi

24 Aralık 2024 09:39 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 09:49

Duygu Sarışın ile yollarını ayıran Çağatay Ulusoy, Kübra dizisinde birlikte rol aldığı Aslıhan Malbora ile yeni bir aşka yelken açtı. Dün ilk kez havalimanında görüntülenen çiftten Çağatay Ulusoy kameraları görür görmez, Aslıhan Malbora'yı bırakıp kaçtı. Görüntüler sonrası sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ın çantasını taşıyan Kubilay Aka ile karşılaştırmalar yapıldı.

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Yakında Eşref Rüya dizisiyle ekrana dönecek olan Çağatay Ulusoy​, Kübra dizisinde beraber rol aldığı Aslıhan Malbora​ ile yeni bir aşka yelken açtı. Dün ilk kez havalimanı​ dönüşü kameralara yansıyan ikilinin tedirgin hali ise dikkatlerden kaçmadı.

ÇAĞATAY ULUSOY ORTADAN KAYBOLDU

Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora Barcelona​ tatili dönüşü 2.sayfa kameralarına yakalandı. Aslıhan Malbora muhabirlere "O kadar yorgunum ki bana bir şey sorma" dedi. O sırada Çağatay Ulusoy ise kameraları görünce gözden kayboldu. Aslıhan Malbora elindeki poşetlerle Çağatay Ulusoy'u aramaya başlarken, Çağatay Ulusoy, gözden kayboldu.

HAKAN SABANCI VE KUBİLAY AKA​ IN, ÇAĞATAY ULUSOY OUT

Sosyal medyada Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora'yı bırakıp kaçmasına yorum yağdı. Sosyal medyada "Kızı bir anda bıraktı", "ÇağatayUlusoy, Aslıhan Malbora'yı takip etmiyor bile" gibi yorumlar yapıldı.

Daha önce ilk kez havalimanında görüntülenen Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın görüntüleriyle Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'nın son görüntüsü karşılaştırıldı. Kubilay Aka, havalimanı görüntüsünde Hafsanur Sancaktutan'ın çantalarını taşıyıp sevgilisine yardım etmesi takdir toplarken, Çağatay Ulusoy'un ise sevgilisi Aslıhan Malbora'yı havalimanının ortasında bırakmasına eleştiri yağdı.

Çağatay Ulusoy'un kaçışı sonrası sık sık havalimanında görüntülenen ve birlikte poz veren Hakan Sabancı ve Hande Erçel çiftine de yorum yağdı.