Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı! Gaddar dizisinden servet kazanmış

10 Temmuz 2024 11:50 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:50

Başrolünde Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak gibi isimlerin yer aldığı Gaddar dizisi 20. bölümle final yaptı. Çağatay Ulusoy'un oyunculuk performansıyla beğeni topladığı dizide, oyuncuların kazançları da dikkat çekti. Çağatay Ulusoy, bölüm başı kazandığı ücretle Kıvanç Tatlıtuğ'u solladı.

ÇAĞATAY ULUSOY SERVET KAZANDI

Çağatay Ulusoy'un son dizisi Gaddar'dan bölüm başı 2 milyon TL kazandığı öne sürüldü. Zirvede yer alan Kıvanç Tatlıtuğ'un ise Aile dizisinden bölüm başı 1,5 milyon TL kazandığı ortaya çıkmıştı. Böylece Çağatay Ulusoy kazandığı ücretle Kıvanç Tatlıtuğ'u sollamış oldu.