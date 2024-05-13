Çağatay Ulusoy'lu Kübra dizisinin 2'nci sezon tarihi belli oldu

13 May 2024 16:54 - Güncelleme : 13 May 2024 16:54

İlk bölümü 18 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan Kübra dizisinin yeni sezon tanıtımı yapıldı. Çekimleri kısa sürede tamamlanan dizinin tanıtımına yorum yağdı.

KÜBRA DİZİSİNİN YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU

Netflix’te yayınlanan Kübra dizisinin ikinci sezon tarihi belli oldu. Yönetmen koltuğunda Yağmur ve Durul Taylan’ın oturduğu dizi, 6 Haziran’da izleyicisiyle buluşacak. Netflix, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Hâlâ aynı yolda mısın Semavi? Kübra 2. sezon 6 Haziran'da sadece Netflix'te'' ifadelerini kullandı.

KÜBRA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Ahsen Eroğlu, Nazan Kesal, Cihan Talay, Aytek Şayan, Meric Rakalar, Deniz Işın, Onur Ünsal, Mehmet Çağrı Çıtanak ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler de kadroda bulunuyor.