Çağatay Ulusoy'un dayısıyla karesi yıllar öncesine götürdü!

Yaz sezonunu çalışarak geçiren Çağatay Ulusoy, Uyuyan Adam filminde Ferman karakteriyle yeni imaja büründü. Bıyıklı haliyle gündem olan Çağatay Ulusoy, dayısıyla çektirdiği kareyle de çok konuşuldu.

ÇAĞATAY ULUSOY SON HALİ, YILLAR ÖNCEKİ KARESİYLE KARŞILAŞTIRILDI

İmaj değiştiren Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Yeni imajına beğeni yağan Çağatay Ulusoy, 6 yıl sonra dayısıyla yeni karesini paylaştı.

Çağatay Ulusoy'un hayranları, 2019 yılında dayısıyla birlikte paylaştığı kare ile son karesini karşılaştırdı. Çağatay Ulusoy'un yıllar önceki karesini görenler, "Hiç değişmemiş" "Hep karizmatik" gibi yorumlar yaptı.