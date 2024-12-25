Çağla Şıkel eski sevgilisiyle pişti oldu! Nail Gönenli ile İdil Yazar ilk kez yan yana

25 Aralık 2024 09:30 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 09:31

Çağla Şıkel ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Nail Gönenli, bir süredir yazar İdil Yazar ile aşk yaşıyor. Nail Gönenli dün gerçekleşen tiyatro oyununa İdil Yazar ile katılırken, geceye eski sevgilisi Çağla Şıkel de iki oğluyla katıldı.

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Enis Arıkan'ın başrolünde yer aldığı tiyatro oyununa ünlü isimler akın etti. Kızılcık Şerbeti oyuncuları Şebnem Bozoklu, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu, Emrah Altıntoprak'un yanı sıra Çağla Şıkel de iki oğluyla beraber gecede yer aldı. Aynı geceye Çağla Şıkel'in eski sevgilisi Nail Gönenli de yeni sevgilisi İdil Yazar ile birlikte katıldı.

ESKİ AŞIKLAR PİŞTİ OLDU

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Enis Arıkan'ın başrolünde yer aldığı 'Hayalperest' adlı oyunu izlemeye; Çağla Şıkel, Yüsra Geyik, Şebnem Bozoklu, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu, Emrah Altıntoprak, Sertab Erener, Cansu Tosun, Nail Gönenli sevgilisi İdil Yazar, Alara Koçibey, Tuvana Büyükçınar, Selim Demir, Hasibe Eren, Ecem Erkek, Derya Şensoy, Fatih Terim, Fulya Terim, Buse Terim Merve Terim Çetin, Oğuzhan Koç ve Hazal Şubaşı gibi ünlü isimler katıldı.

Nail Gönenli, geceye ilk kez sevgilisi İdil Yazar ile beraber katıldı. İkili sorulara cevap vermezken, gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Aynı gecede Nail Gönenli ile İdil Yazar çifti Çağla Şıkel ile de pişti oldu. Çağla Şıkel eski sevgilisi Nail Gönenli için “Nail'i çok seviyoruz. Ailecek onu seviyoruz. Onun mutlu olmasını çok isterim” demişti.