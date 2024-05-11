Çağla Şikel kendini 11 saat kulübeye kapattı! Bir de üstüne para ödedi

11 May 2024 09:35 - Güncelleme : 11 May 2024 09:35

Ünlü sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel, kendini Kırklareli’nde karanlık bir kulübeye kapattı ve 11 saat boyunca ne yemek yedi ne de su içti. Şıkel'in kulübeden çıktıktan sonraki tepkisi sosyal medyada dikkat çekti.

ÇAĞLA ŞIKEL KENDİNİ 11 SAAT KULÜBEYE KAPATTI

Daha önce kendini buz dolu fıçıya giren Çağla Şıkel, bu sefer ise 2500 TL verip, ne yemek yedi, ne de su içtiği bir kulübeye kendini kapattı. 11 saat kapalı alanda kalan Şıkel, sosyal medya hesabından kulübeden çıktığı anı paylaşarak “Kişinin değerini fark edip içindeki kaynağı hissetmesi inanılmazdı” dedi.