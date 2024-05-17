Çağla Şıkel takipçilerini uyardı! 'Aman dikkat edin'

17 May 2024 15:34 - Güncelleme : 17 May 2024 15:34

Son zamanlarda birçok ünlünün başına gelen dolandırıcılık olayına karşı Çağla Şıkel de takipçilerini uyardı. Çağla Şıkel, kendisinin ses ve görüntüsünün yapay zekâyla taklit edilerek yapılan zayıflama ilacı reklamını yapan kişilere karşı uyarıda bulundu.

ÇAĞLA ŞIKEL TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

45 yaşındaki Çağla Şıkel takipçilerini dolandırıcılığa karşı uyararak; "Yapay zekâyla benim görüntümü ve sesimi kullanarak; 'Şu ilaç için 2 ayda 20 kilo verirsiniz' diyerek ilacı satmaya çalışan dolandırıcılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Beni tanıyan zaten böyle bir ilacın reklamını yapmayacağımı bilir. Tanımayanlar için uyarmak istedim" notunu düştü.