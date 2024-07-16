Çağla Şıkel'i gözyaşlarına boğan tatil! İtirafı hayranlarını şaşırttı

16 Temmuz 2024 15:10 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 15:10

Oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel, tatile çıktığı anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bali'ye giden Çağla Şıkel, "Ailemin olduğu her yer bana cennet" diyerek ailesinden uzaklaşacağı için üzüntüsünü dile getirdi.

ÇAĞLA ŞIKEL TATİLE GÖZYAŞLARI İÇİNDE GİTTİ

Bali'ye tatiile giden Çağla Şıkel ilk olarak "Eminim Bali bir cennet. Henüz varmadım ama görmeme gerek kalmadan Ailemin olduğu her yer bana zaten cennet." dedi.

Bir paylaşım daha yapan Çağla Şıkel, "Ve şimdi ablamla konuşuyoruz da, ilk kez ailemden bu kadar uzağa ve bu kadar uzun süreli bir yolculuğa çıkıyorum" diyerek çocuklarından ayrı kaldığı için yaşadığı üzüntüyü paylaştı.