Çağla Şıkel'in bu sefer de akşam yemeği olay oldu!

Sunucu ve manken Çağla Şıkel geçtiğimiz günlerde 'kahvaltı' notuyla paylaştığı yiyeceklerle günlerce konuşulmuştu. Bu sefer de akşam yemeğini paylaşan Çağla Şıkel'e "Nasıl doyuyorsun" gibi yorumlar yağdı.

Beslenme ve spor rutinlerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde paylaştığı kahvaltısıyla çok konuşuldu. Bu sefer ise akşam yemeğinde neler yediğini paylaşan Çağla Şıkel'e eleştiri de yağdı.

ÇAĞLA ŞIKEL'İN BESLENME DÜZENİNE YORUM YAĞDI

Çağla Şıkel 5 hap ve kuruyemişten oluşan kahvaltısını paylaşmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü sunucu şimdi ise akşam yemeğiyle de gündem oldu. Ünlü ismin sadece dilimlenmiş ve zeytinyağlı turp yemesi herkesi şaşkına çevirdi.

Fit görüntüsüyle hep çok konuşulan 46 yaşındaki Çağla Şıkel, öğünlerini takipçileriyle paylaşıyor. İlk olarak kahvaltısını daha sonra ise akşam yemeğini paylaşan Çağla Şıkel'e eleştiri yağdı. Kimileri sağlıksız beslendiğini belirtirken, kimileri ise herkesin vücusunun farklı olduğunu ve uzmana danışmadan böyle bir şey yapmayacağını savundu.

Çağla Şıkel geçtiğimiz aylarda da sporu bıramak zorunda kaldığını belirterek, “Kalça eklemini fazla kullanmamdan kaynaklı, geri dönüşü olmayan bir eklem problemi yaşıyorum. Kalçalara fazla yüklenmek, hiç durmak bilmemek bu sorunu oluşturdu. Sonunda hayat tarafından durduruldum. Oyuncağım elimden alınmış gibi oldum. Her şeyin fazlası zarar. Şimdi fizik tedavi dönemindeyim. Bu sürede kalça eklemlerime fizik tedavi haricinde hiçbir hareket yapmamam gerekiyor.” dedi. Çağla Şıkel, “Çok ağladım, kabul etme sürecim zor oldu. Biraz daha ilerleseydi, protez bile konulabilirmiş. Bundan sonra kendimi pamuklara sarma dönemindeyim.” dedi.

