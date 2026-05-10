Çağla Şıkel'in en gururlu günü: Şampiyon olan oğlu Kuzey'in başarısı göz doldurdu!

Televizyon ekranlarında sunmuş olduğu programlardaki enerjisi ve düzgün diksiyonuyla dikkat çeken güzel sunucu Çağla Şıkel, annelik kimliğiyle de magazin gündemindeki varlığını koruyor. Bodrum'da Türkiye Sujeti, Flyboard ve Motosurf Şampiyonası'nda yarışacaklar arasında olan oğlu Kuzey'i yalnız bırakmayan Şıkel, oğlunun yarış sırasındaki performansını yakından takip etti. Yarış bitene dek süren heyecanını, tribünden büyük bir coşku ile gösteren Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey'in performansı karşısındaki gurur dolu anları dikkat çekti. Oğlu Kuzey'in heyecanını paylaşan sunucu, manken ve oyuncu Çağla Şıkel'in oğlu Kuzey ile beraber geçirdiği keyif dolu anları objektiflere yansıdı.
Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği yarış etkinliğinde yerli ve yabancı turistlerin göstermiş olduğu yoğun ilgi dikkat çekti.
Bodrum'un Paşatarlası sahilini tıkabasa dolduran izleyiciler, yarışta kendini gösteren sporcuların dalgalar üstündeki kıyasıya mücadelesini cep telefonlarıyla kayda aldı.
Bilhassa motosurf yarışları esnasında sporcuların yüksek hızda yaptığı akrobatik hareketler, etkinliğin en heyecanlı anlarına imza atarken yarışmacıların aksiyonlu manevraları ağızları açık bıraktırdı.
Birbirinden renkli anların yaşandığı özel etkinlikte sporcular, gerek hız gerek de denge anlamındaki bütün yeteneklerini gözler önüne serdi.
Şampiyonada dikkat çeken yarışmacılardan biri ise 2008 yılında dünyaevine giren Çağla Şıkel ile Emra Altuğ'un oğullarından biri olan Kuzey'in görülmesi oldu.
Parkur boyunca tribünden oğlu Kuzey'in performansını büyük bir heyecanla takip eden Çağla Şıkel, oğlu Kuzey Altuğ’un yarışmayı birincilikle bitirmesinin haklı gururunu yaşadı.
Yarışın şampiyonu olan oğlu Kuzey'i tebrik eden sunucu Şıkel, mutluluk karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.