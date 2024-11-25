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Çağla Şıkel'in eski sevgilisi Nail Gönenli ile İdil Yazar aşk yaşıyor! Sosyete bu ilişkiyi konuşuyor

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 13:25 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:25
Çağla Şıkel&#039;in eski sevgilisi Nail Gönenli ile İdil Yazar aşk yaşıyor! Sosyete bu ilişkiyi konuşuyor

Çağla Şıkel ile yaşadığı aşkla adını duyuran Nail Gönenli’nin bir süredir fenomen İdil Yazar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Birbirini takibe alan cemiyet hayatının iki ünlü ismi davetle görenler çok mutlu göründüklerini belirtti.

Çağla Şıkel​ ile aşk yaşayan Nail Gönenli, geçtiğimiz ay ayrılık kararı almış ve çift arkadaş olarak kaldıklarını belirtmişti. 2 ay önce Çağla Şıkel ile görüntülenen Nail Gönenli’nin yaklaşık 1 aydır şef​ İdil Yazar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

İDİL YAZAR VE NAİL GÖNENLİ AŞK YAŞIYOR 

Cemiyet dünyasının tanınan ismi şef İdil Yazar ile avukat​ Nail Gönenli'nin aşk yaşadığı ortaya çıktı. Eylül ayında Çeşme'de tanışan çiftin yaklaşık 1 aydır aşk yaşadığı ortaya çıktı. 

Çağla Şıkel'in eski sevgilisi Nail Gönenli ile İdil Yazar aşk yaşıyor! Sosyete bu ilişkiyi konuşuyor - 1. Resim

Çağla Şıkel ile 2 ay önce görüntülenen Nail Görenli'nin yaklaşık 1 aydır İdil Yazar ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Dost olarak ayrıldıkları konuşulan Çağla Şıkel ile Nail Görenli'nin dostluklarının nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. 

Çağla Şıkel'in eski sevgilisi Nail Gönenli ile İdil Yazar aşk yaşıyor! Sosyete bu ilişkiyi konuşuyor - 2. Resim

Çağla Şıkel'in eski sevgilisi Nail Gönenli ile İdil Yazar aşk yaşıyor! Sosyete bu ilişkiyi konuşuyor - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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