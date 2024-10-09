Çağla Tuğaltay cinayeti yıllardır çözülemedi! Avukat tek bir isme odaklandı, stüdyo karıştı

09 Ekim 2024 14:32 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 14:32

TGRT Haber ekranında yayınlanan Haberin İçinden programında boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay cinayeti işlendi. Anne Gülnur Hanım canlı yayında olayı tekrar anlatırken, yayına bağlanan avukat ve stüdyoda bulunan avukatlar fikir ayrılıkları yaşadı. avukatlar tartışma yaşadı. Tek bir isme odaklanan avukat, "İlker Tuğaltay'ın takipsizlik kararı verildi. Avukat ben aileden şüpheleniyorum" dedi.

Haberin İçinden programında 2000 yılında işlenen Çağla Tuğaltay cinayeti masaya yatırıldı. Canlı yayına bağlanan Ümit Altay, Çağla'nın abisinin resmi ifade vermediğini söyledi. Aileden şüphelendiğini belirten Avukat Ümit Altay, açıklamalarıyla stüdyoda tartışmalara neden oldu. Avukat Sedef Selçuk ile Avukat Ümit Altay canlı yayında sorulan sorular nedeniyle fikir ayrılığına düştü.

ÇAĞLA TUĞALTAY CİNAYETİNDE AVUKATLAR BİRBİRİNE GİRDİ

Avukat Ümit Altay, Çağla'nın annesine "Doktora gideceğini alt komşular biliyordur. Doktordan ve Gülnur Hanımdan başka kim biliyordu?" sorusunu yöneltti. "Böyle sorulara cevap vermek istemiyorum." diyen anne Gülnur, sinirlerine hakim olmazken, stüdyoda bulunan Avukat Sedef Selçuk ise, "Meslektaşımı kınıyorum" dedi. Sorularına devam eden Ümit Altay, "Anne normal saatinde gelseydi Çağla ölmeyecekti. Bir tek İlker biliyordu evde kimsenin olmadığını." diyerek Çağla Tuğaltay'ın abisi İlker'in katil olabileceğinden şüphelendiğini belirtti.

"Abisinin Çağla'yı öldürdüğü şüphesindeyim" diyen avukat Ümit Altay, "Çağla'nın Hüseyin ile olan ilişkisini bitirmek istedi ve böyle bir yöntem bulmak istedi." diyerek okları Çağla'nın abisine yöneltti. "Zaman aşımına bir gün kala Anne neden dosyayı uzatsın" diyen Avukat Sedef Selçuk, anneye sarf edilen sözlere de sinirlendi.