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Çağlar Ertuğrul meslektaşlarını böyle ti'ye aldı! Videoya yorum yağdı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
26 Haziran 2024 14:18 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:18

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, tatilden dönerken havalimanında kendisini hiçbir muhabirin karşılamamasını ti'ye aldı. Meslektaşlarına da gönderme yapan Çağlar Ertuğrul'a yorum yağdı.

Almanya'ya Türkiye - Portekiz maçını izlemeye giden oyuncu Çağlar Ertuğrul, tatil dönüşü takipçilerini güldürdü. Ertuğrul, havalimanında herhangi bir muhabirin kendisini karşılamaya gelmesini ti'ye alan oyuncu, meslektaşlarına da göndermede bulundu.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL MESLEKTAŞŞLARINI BÖYLE Tİ'YE ALDI

Tatilini tamamlayıp İstanbul'a dönüş yapan Ertuğrul, havalimanında kendisini bekleyen magazincilerin olmamasını ti'ye aldı ve bir video çekti. Ünlü oyuncu sanki muhabirlerle konuşuyormuş gibi yaparak "Nereden biliyordunuz bu saatte geleceğimi? Ben haber verdim değil mi? Çekmeyin ama yorgunum arkadaşlar." ifadeleriyle meslektaşlarına göndermede bulundu. 

Çağlar Ertuğrul meslektaşlarını böyle ti'ye aldı! Videoya yorum yağdı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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