Çağlar Ertuğrul'un esprisi akademik kitap yazdırdı

16 Temmuz 2024 10:09 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:22

Oyuncu Çağlar Ertuğrul, geçtiğimiz aylarda okuduğu okulun önünde fotoğraf çektirip "İlkokul hocalarım beni hep döverdi ben de okulu komple alıp yıktırdım" notunu düşmüştü. Çağlar Ertuğrul'un esprisi Hindistan'da akademik kitaplara konu oldu.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL'UN ESPRİSİ HİNDİSTAN'DA OLAY OLDU

tv100'de yer alan videoda, Oyuncu Çağlar Ertuğrul, geçtiğimizde aylarda espri amaçlı yakılmış önünde paylaştığı fotoğrafa, "İlkokul hocalarım beni hep döverdi ben de okulu komple alıp yıktırdım yerine bir şey de yaptirmicam molozlaşan travmalarım gibi kalsın bu halde #salihişgörenilkokulu" notunu düşmüştü. Oyuncunun bu esprisi Hindistan'da akademik kitaplara konu oldu. Konu hakkında konuşan oyuncu, "Hindistan’da akademik bir kitap yazılmış, öfke kontrolüyle alakalı. Ve beni örnek vermiş. Başta trol sandım, gerçek bir kitap varmış. ‘Türk bir oyuncu okulda zorbalığa uğradı, sonra o okulu aldı ve yıktırdı’ diye. Gerçekten bir akademik kitap yazdırmış." dedi.