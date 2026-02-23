Menü Kapat
Çakal ve arkadaşları eğlencenin dozunu kaçırdı! Kara yüzüstü düştü, herkesin yüreği ağzına geldi

Rapçi Çakal olarak bilinen Emirhan Çakal, arkadaşlarıyla çıktığı Uludağ tatilinde şakayı abartınca olanlar oldu Kayak yapmaya giden rapçi Çakal, arkadaşlarıyla denediği bir hareket sonucunda yüzüstü yere çakıldı

Geçtiğimiz günler kapsamında gözaltına alınan Çakal, dün arkadaşlarıyla birlikte 'a gitti. Arkadaşlarıyla eğlendiği sırada eğlencenin dozu kaçınca Çakal, yüzüstü yere çakıldı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında test sonucu pozitif çıkan rapçi Çakal, Uludağ'da snowboard yaparken yüzüstü düşerek burnunu kanattı.
Rapçi Çakal, Uludağ'da snowboard yaparken talihsiz bir kaza geçirdi ve yüzüstü düşerek burnu kanadı.
Kaza anları, arkadaşlarının kendisini havaya atması sonucu kontrolü kaybetmesiyle yaşandı ve bir arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Daha önce uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çakal'ın (Emirhan Çakal) test sonuçları pozitif çıktı.
1 Ocak 2001 doğumlu olan Çakal, 2020 yılından bu yana "Kanalım Yok", "Antrikot" ve "Diyardan Diyara" gibi başarılı şarkılar ve "Paradoks" albümünü yayınlamıştır.
ÇAKAL YÜZ ÜSTÜ KARA ÇAKILDI

Kış tatilinin keyfini çıkarıp snowboard yapan Emirhan Çakal, akşam üstü talihsiz kaza yaşadı. Çakal, arkadaşlarının kendisini havaya attığı sırada bir anda kontrolü kaybedip yüzüstü yere düştü.

Çakal ve arkadaşları eğlencenin dozunu kaçırdı! Kara yüzüstü düştü, herkesin yüreği ağzına geldi

Elleriyle yüzünü korumaya fırsat kalmadan yere çakılan Emirhan Çakal'ın burnu kanadı. Çakal'ın arkadaşı, o anları; "Erkekler neden daha kısa yaşar?" notuyla yayımladı.

Çakal ve arkadaşları eğlencenin dozunu kaçırdı! Kara yüzüstü düştü, herkesin yüreği ağzına geldi

ÇAKAL'IN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimli Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal ve ve Barış Murat Yağcı'nın test sonuçları açıklandı.

Çakal ve arkadaşları eğlencenin dozunu kaçırdı! Kara yüzüstü düştü, herkesin yüreği ağzına geldi

RAPÇİ ÇAKAL KAÇ YAŞINDA

1 Ocak 2001 Bursa doğumlu Çakal, 2020 yılında "Kanalım Yok" isimli şarkısını yayınladı. Cakal, 2022 yılına gelindiğinde ise "Antrikot" adında bir tekli çıkarmıştır. "İmdat" adlı şarkısını yayımladıktan sonra ise yine aynı şarkıyı da barındıran "Paradoks" isminde bir albüm yayımlamıştır. 2022 yılının son ayında çıkardığı “Diyardan Diyara” parçası ile Türkiye Top 50 listesinde, ilk 10 sıradan aylarca inmemiştir

#reynmen
#Uludağ
#Çakal
#Uyuşturucu Soruşturması
#Snowboard Kazası
#Magazin
