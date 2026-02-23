Çakal ve arkadaşları eğlencenin dozunu kaçırdı! Kara yüzüstü düştü, herkesin yüreği ağzına geldi

Kategoriler
Geçtiğimiz günler uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çakal, dün arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'a gitti. Arkadaşlarıyla eğlendiği sırada eğlencenin dozu kaçınca Çakal, yüzüstü yere çakıldı.
Kış tatilinin keyfini çıkarıp snowboard yapan Emirhan Çakal, akşam üstü talihsiz kaza yaşadı. Çakal, arkadaşlarının kendisini havaya attığı sırada bir anda kontrolü kaybedip yüzüstü yere düştü.
Elleriyle yüzünü korumaya fırsat kalmadan yere çakılan Emirhan Çakal'ın burnu kanadı. Çakal'ın arkadaşı, o anları; "Erkekler neden daha kısa yaşar?" notuyla yayımladı.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Reynmen isimli Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal ve ve Barış Murat Yağcı'nın test sonuçları açıklandı.
1 Ocak 2001 Bursa doğumlu Çakal, 2020 yılında "Kanalım Yok" isimli şarkısını yayınladı. Cakal, 2022 yılına gelindiğinde ise "Antrikot" adında bir tekli çıkarmıştır. "İmdat" adlı şarkısını yayımladıktan sonra ise yine aynı şarkıyı da barındıran "Paradoks" isminde bir albüm yayımlamıştır. 2022 yılının son ayında çıkardığı “Diyardan Diyara” parçası ile Türkiye Top 50 listesinde, ilk 10 sıradan aylarca inmemiştir