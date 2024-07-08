Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'ndan romantik hamle! Merve Dinçkol gözyaşlarına boğuldu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 09:47 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 10:14
Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu, İtalya’da sevgilisi haber spikeri Merve Dinçkol’a evlenme teklifi etti. Gözyaşlarına hakim olamayan Merve Dinçkol 'evet' cevabını verdi.
Yeni sezonda Bir Sevdadır dizisiyle ekrana dönecek Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi spiker Merve Dinçkol ile çıktığı İtalya tatilinde sevgilisine evlenme teklifi etti.
FEYYAZ ŞERİFOĞLU İLE MERVE DİNÇKOL EVLENİYOR
Merve Dinçkol ile bir mekanda oturan Feyyaz Şerifoğlu, bir anda dizlerinin üzerine çöküp sevgilisine evlenme teklifi etti. Bir hayli şaşıran Merve Dinçkol ‘evet’ cevabını verirken, gözyaşlarına da hâkim olmadı.
MERVE DİNÇKOL KİMDİR?
6 Şubat 1986 doğumlu Merve Dinçkol, İstanbul, Kadıköy'de dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden mezun olan Dinçkol,stajını tamamladıktan sonra haber spikeri olarak kariyerine devam etti.
Kaynak: tgrthaber.com