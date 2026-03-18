Can Bonomo’nun lüks saat koleksiyonunun değeri dudak uçuklattı! Saat takıntısı olan Can Bonomo'nun koleksiyonu dikkat çekti

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden olan Can Bonomo ile Öykü Karayel, huzurlu evliliklerinin yanı sıra aile hayatlarıyla da gündemdeki yerini koruyan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 2018 senesinde dünyaevine giren ünlü çift, sosyal medya hesabında ara ara yayınladıkları romantik jestlerle isimlerinden söz ettirmeye davem ediyor. Şimdilerde ise Can Bonomo’nun gösterişli saat koleksiyonunun değerine yönelik ortaya atılan bir iddia kısa zamanda gündem oldu.

CAN BONOMO'NUN LÜKS SAAT KOLEKSİYONUNUN FİYATINI DUYAN ŞOK OLDU!

2018'den bu yana evli olan Öykü Karayel ile Can Bonomo çifti, magazin gündeminde en son birbirlerine aldıkları lüks hediyelerle gündeme gelmişti.

Oyuncu Karayel’in eşi Bonoma'ya aldığı lüks saat de bu jestlerden biri olarak değerlendirilmiş ve gündemdeki yerini uzun süre korumuştu.

Yakın zamanda güzel oyuncu Öykü Karayel’in eşine ortalama 42 bin Euro (yaklaşık 2 milyon TL) değerinde bir saat hediye ettiği öne sürülmüştü.

KOLEKSİYONUNA YENİ PARÇA EKLEYEN CAN BONOMO'NUN SAATLERİNİN FİYATI 8 MİLYONU BULDU!

Bonomo’nun geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Vacheron Constantin markasından 53 bin Euro (yaklaşık 2,7 milyon TL) 'yi bulan yeni bir saat satın aldığı iddiası ortaya atılmıştı.

Bonomo’nun şatafatlı saat koleksiyonunda 40 bin Euro değerini bulan farklı lüks saatlerin olduğu ve yeni eklenen yeni parçayla birlikte bu değerin toplamda 8 milyon TL’ye yakın bir rakamı bulduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.