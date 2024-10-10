Can Bonomo'yu üzen haber! İntihar haberini sosyal medya hesabından duyurdu!

10 Ekim 2024 17:50 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:54

Ünlü şarkıcı Can Bonomo sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ablasının hastanede olduğunu paylaştı. Ablasının zor günler geçirdiğini belirten Can Bonomo, "Ablam erken müdahale sayesinde şuan stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi." dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Can Bonomo, ailecek zor günler geçirdiklerini belirterek, ablasının hastaneye kaldırıldığından bahsetti.

CAN BONOMO'YU KAHREDEN HABER

Can Bonomo, ablasının zor günlerden geçtiğini belirterek, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şuan stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Ablam bizi mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum. “ dedi.