Can Dostum'un oyuncusu Matt Damon'ı bomba ihbarı korkuttu! Tatili zehir oldu

16 Temmuz 2024 09:30 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:22

Ailesiyle birlikte Mikonos'ta tatil yapan Matt Damon, gittiği plajda yapılan bomba ihbarı nedeniyle kısa süreli bir panik yaşadı. Tahliye edilen müşteriler arasında görülen oyuncunun kareleri sosyal medyada paylaşıldı.

MATT DAMON'I TATİLİ ZEHİR OLDU

Eşi ve kızlarıyla Mikonos’ta tatil yapan Hollywood yıldızı Matt Damon, önceki akşam bir sahte bomba ihbarıyla korku dolu anlar yaşadı. İsimsiz e-posta aldıktan sonra harekete geçen Yunan yetkililer, plajdakileri güvenli bir şekilde dışarı çıkarmaya başladı. O anda orada olan 53 yaşındaki oyuncu, talimatları takip ederek sakince dışarı çıktı.