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Can Dostum'un oyuncusu Matt Damon'ı bomba ihbarı korkuttu! Tatili zehir oldu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Temmuz 2024 09:30 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:22
Can Dostum&#039;un oyuncusu Matt Damon&#039;ı bomba ihbarı korkuttu! Tatili zehir oldu

Oppenheimer, Can Dostum ve Yıldızlararası gibi yapımlarda rol alan dünyaca ünlü oyuncu Matt Damon, Mikonos'ta tatildeyken yapılan bomba ihbarıyla büyük panik yaşadı.

Ailesiyle birlikte Mikonos'ta tatil yapan Matt Damon, gittiği plajda yapılan bomba ihbarı nedeniyle kısa süreli bir panik yaşadı. Tahliye edilen müşteriler arasında görülen oyuncunun kareleri sosyal medyada paylaşıldı. 

MATT DAMON'I TATİLİ ZEHİR OLDU 

Eşi ve kızlarıyla Mikonos’ta tatil yapan Hollywood yıldızı Matt Damon, önceki akşam bir sahte bomba ihbarıyla korku dolu anlar yaşadı.  İsimsiz e-posta aldıktan sonra harekete geçen Yunan yetkililer, plajdakileri güvenli bir şekilde dışarı çıkarmaya başladı. O anda orada olan 53 yaşındaki oyuncu, talimatları takip ederek sakince dışarı çıktı.

Can Dostum'un oyuncusu Matt Damon'ı bomba ihbarı korkuttu! Tatili zehir oldu - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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