Can Tanrıyar hakim karşısında! Yağmaya teşebbüs ettiği iddia edildi

27 Aralık 2024 12:43 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 12:43

Yağmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapisleri talep edilen Can Tanrıyar ve kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut'un yargılandığı dava bugün görüldü. Savunma yapan Can Tanrıyar, "8 ay boyunca gocunmadan hapis yattım, artık mahkemeden beraatımı talep ediyorum" dedi.

Yağmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla 11 yıl 3 aya kadar hapisleri talep edilen Can Tanrıyar, eşi Tamar Tanrıyar ve uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan Muhammed Yakut'un yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Can Tanrıyar ve eşi Tamar Tanrıyar hazır bulundu. Duruşmaya tarafların avukatları da katıldı.

"BİZİ GÖREN HERKES BİZE BU DAVAYI SORUYOR"

Savunma yapan Can Tanrıyar, "Hukukun ve adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Ben haksız yere yargılanıyorum. Şirketi basan insanlarda sonunda yargılandı ama biz burada haksız yere bulunuyoruz. Bizi gören herkes bize bu davayı soruyor, insanlara ne cevap vereceğimizi bilemiyoruz. Bizim bu olayla ilgili hiçbir alakamız yok. Bu işler kulaktan dolma bilgilerle ilerlemeye başladı. 8 ay boyunca gocunmadan hapis yattım, artık mahkemeden beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"EŞİM VE BEN SUÇ İŞLEMEDİK"

Savunmasında önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirten tutuksuz sanık Tamar Tanrıyar, "Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Yalan üstüne yalan söyleniyor. Bir yağma girişimi olmadığı açıkça bellidir. Kamera kayıtlarıyla ve her türlü kanıtla suçlamaları kabul etmiyorum. Eşim ve ben bir suç işlemedik. Ben artık beraatımı istiyorum, bana hakkımı verin" diye konuştu. Beyanda bulunan müşteki avukatları, sanıkların 'yağma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise, müvekkillerinin suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden beraatlarını istedi. Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, Can Tanrıyar ve Tamar Tanrıyar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamını talep etti.

TEDBİRLERİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Can ve Tamar Tanrıyar'ın adli kontrol tedbirinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.