Canan Karatay’dan eşinin vefatından sonra yürek burkan itiraf! “Stresten dişlerim döküldü"

GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 15:07
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 15:07
canan karatay

Prof. Dr. Canan Karatay, 47 yıllık eşi Ali Başak Karatay’ı geçtiğimiz Kasım ayında kaybetmişti. Uzun dönemdir bir arada durduğu eşi Ali Başak Karatay’ı kaybetmenin derin üzüntüsünde olan Canan Karatay, o dönemlerde yaşadığı zor günleri ilk kez anlattı. Canan Karatay yoğun stresli günler olduğunu ifade ederek dişlerini kaybettiğini açıkladı.

karatay

Yaptığı sağlık açıklamalarıyla uzun senelerdir gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz Kasım ayında 47 yıllık eşini kaybetmişti. Derin bir hüzne boğulan Canan Karatay, o dönemleri anlattı. Çağla ile Yeni Bir Gün programında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Karatay, çok yoğun stresli dönemlerden geçtiğini de belirtti.

vefat

Kalp ve İç hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 47 yıllık eşinin kaybetti. Geçtiğimiz Kasım ayında hayatını kaybeden Ali Başak Karatay, 78 yaşında vefat etti. Kendisi gibi doktor eşi olan Canan Karatay, o dönemlerde başına gelenleri ilk kez açıkladı. Yaklaşık yarım asırlık bir evlilikleri olan çiftin aralarındaki güçlü bağ da dikkat çekiyordu.

ali başak karatay

Ali Başak Karatay’ın vefatını sosyal medyasından duyuran Cana Karatay, kendisi için 47 yıllık eşini kaybetmenin büyük kayıp olduğunu ifade ediyor. Dr. Ali Başak Karatay’ın cenazesi, Moda Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedilmişti. Sevenleri ve hayranları Canan Karatay’ı bu zor günde ise bir an olsun yalnız bırakmamıştı

ali başak

Prof. Dr. Canan Karatay, ‘Çağla ile Yeni Bir Gün’ programına katılarak ifade ettiği sözlerle yürek burktu. Eşinin kaybından sonra yaşadığı acıyı anlattı. Üstelik meydana gelen bu acının sağlığı üzerindeki etkisini de anlattı. Canan Karatay, “Eşim hastanedeyken yaşadığım yoğun stres nedeniyle üst dişlerim döküldü, o dönemde hızla kilo verdim." sözlerini ifade etti.

canan karatay eşi

Bir çocuk sahibi olan çiftin evliliği, uzun yıllara dayanan birliktelik ve karşılıklı bağlılıklarıyla örnek gösteriliyordu. Ancak Canan Karatay, eşinin kaybından sonra başına gelenlerle eşine olan hasretini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle de Canan Karatay üzerinde meydana gelen fiziksel etkiler, dikkat çekiyor. Canan Karatay, “Uzun süredir dişsiz dolaşıyordum. Tedavi sürecinde epey şeyler çektim. Şimdi damak yaptırdım.” diyerek başına gelenlerden söz etti.

magazin

Kalp ve iç hastalıkları profesörü olan Canan Karatay, 2 Mart 1943 yılında dünyaya geldi. Aslen Elazığlı olan Karatay, Üsküdar Amerikan Lisesi’nde eğitimi tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Kardiyoloji alanında uzman isim Karatay, Ali Başak Karatay ile evlenmiştir.

ali karatay kimdir

Ali Başak Karatay kimdir?

Ali Başak Karatay 1974 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde Syracuse University’de eğitimini tamamlamıştır. Türkiye’ye döndükten sonra akademik kariyerine önemli katkılarda bulunmuştur. Felsefe kimliği ile de tanınmaktadır. Prof. Dr. Canan Karatay ile 1979 yılında evlenmiştir.

