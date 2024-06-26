Candan Erçetin ile Beyazıt Öztürk atışması tekrar alevlendi!
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
26 Haziran 2024 10:44 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:15
Candan Erçetin ile Beyazıt Öztürk 2015 yılında Git şarkısına birbirleri hakkında hazırladıkları söz ve klip ile büyük ses getirmişti. Uzun yıllardır birbiriyle atışmayan ikiliden Candan Erçetin, Beyazıt Öztürk'e dün gece Ceza'ya Saygı Gecesinde hazırladığı şarkıyı armağan etti.
Candan Erçetin dün akşam Beyazıt Öztürk, Doğu Demirkol ve Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu üstlendiği Ceza'ya Saygı Gecesi'nde sahne aldı. Candan Erçetin, Beyazıt Öztürk'e sataşmadan yapamadı.
CANDAN ERÇETİN İLE BEYAZIT ÖZTÜRK ATIŞMASI ALEVLENDİ
Candan Erçetin ile Beyazıt Öztürk yıllar önce git şarkısına yeni klip çekip söz yazarak birbirleriyle atışmıştı. Uzun süre sessiz kalan ikiliden Candan Erçetin, dün Ceza'ya Saygı gecesinde Beyazıt Öztürk için yazdığı şarkıyı paylaştı. Eğlenceli atışma seyirciden büyük alkış topladı.
Kaynak: TGRT Haber