Caner Toygar canlı yayında öğrendi! Esra Erol'dan cinsiyet partisi

10 Eylül 2024 10:05 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:05

Esra Erol ve eşi Ali Özbir’in düğününde nikah şahidi olduğu Caner Toygar ile eşi Merve Toygar’dan bebek sevincini paylaştı. Esra Erol canlı yayında cinsiyet partisi yaparken, Toygar çiftinin mutluluğu ekrana yansıdı.

Yıllar önce Gelinim Olur Musun? Yarışma programıyla tanınan Caner Toygar, daha sonra ise Esra Erol’un programında muhabirlik yapmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Esra Erol’un şahitliğinde evlenen Caner Toygar şimdilerde ise babalık heyecanı yaşıyor.

ESRA EROL'DAN CANER TOYGAR VE EŞİNE CANLI YAYINDA CİNSİYET PARTİSİ

Esra Erol canlı yayında Caner Toygar'ın doğacak bebeği için bir cinsiyet partisi düzenlendi. Bebeğin cinsiyetini sadece Esra Erol bilirken, Caner bebeğin kız olacağını düşündüğünü ancak rüyasında eşine benzeyen bir erkek gördüğünü ifade etti. Anne Merve ise erkek hissettiğini belirtti. Kesilen pasta ile Caner Toygar ve eşi Merve Toygar bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu öğrendi.

CANER TOYGAR KİMDİR?

1 Ocak 1980, Adana doğumlu Caner Toygar, 2013 yılında evlilik programına katılmasıyla popüler oldu. Caner, Tülin Koca ile yaşadığı aşk ile Türkiye gündemine oturmuş ve kısa sürede isminden sıkça söz ettiren kişi haline gelmiştir. Uzun süre sağlık problemleriyle uğraşan Caner Toygar, Esra Erol'un katkılarıyla muhabir olarak çalışmaya başladı.