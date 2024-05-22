Cannes'da gergin anlar! Şarkıcı Kelly Rowland güvenlik görevlisiyle kavga etti

22 May 2024 17:24 - Güncelleme : 22 May 2024 17:24

Cannes Film Festivali'ne sinirli halleriyle damga vuran şarkıcı Kelly Rowland, güvenlik görevlisine gösterdiği tavır, eleştiri yağmuruna tutuldu. Sesini bir hayli yükselten Rowland, gece boyu gergin tavırlarıyla dikkat çekti.

ÜNLÜ ŞARKICI GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ AZARLADI

Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, güvenlik görevlisinin ünlü şarkıcıyı etkinliğe yönlendirmeye çalışırken bir şeyler söylediği görülüyor. Ancak, kadın güvenlik görevlisi Kelly'ye bir şey söyledikten sonra şarkıcı parmağını kadının yüzüne sallayarak sert bir şekilde karşılık verince aralarında kısa süreli bir tartışma yaşandı.