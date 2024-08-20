Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

20 Ağustos 2024 16:43 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:43

Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde rol alan oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ultrason görüntüsüyle bebek beklediklerini açıklamıştı. Çiftin bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 3,5 aylık hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat’ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

CANSEL ELÇİL BABALIK HABERİNİ NASIL ALDIĞINI ANLATTI

Ünlü oyuncu, baba olacağı haberini nasıl aldığı sorusuna, "Şahane Hayatım setinde aldım. Çok şaşırdım ve mutlu oldum. Zeynep Cannes Film Festivali'ndeydi, haberi videoyla gösterdi. Doğum Türkiye'de gerçekleşecek" cevabını verdi.