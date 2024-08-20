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Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 16:43 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 16:43
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz günlerde bebek beklediklerini duyuran oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat bebeklerinin cinsiyetini de öğrendi. Oldukça heyecanlı olan Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat'ın oğlu olacak.

Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinde rol alan oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ultrason görüntüsüyle bebek beklediklerini açıklamıştı. Çiftin bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi. 

CANSEL ELÇİN İLE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU OLACAK 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 3,5 aylık hamile olan Zeynep Tuğçe Bayat’ın bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi. 

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu - 1. Resim

CANSEL ELÇİL BABALIK HABERİNİ NASIL ALDIĞINI ANLATTI 

Ünlü oyuncu, baba olacağı haberini nasıl aldığı sorusuna, "Şahane Hayatım setinde aldım. Çok şaşırdım ve mutlu oldum. Zeynep Cannes Film Festivali'ndeydi, haberi videoyla gösterdi. Doğum Türkiye'de gerçekleşecek" cevabını verdi.

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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