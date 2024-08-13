Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat müjdeyi fotoğraf paylaşımıyla verdi

13 Ağustos 2024 23:25 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 23:26

Ünlü oyuncu Cansel Elçin bebek haberini eşiyle beraber çektirdikleri bir fotoğrafta tuttuğu ultrason görseliyle verdi.

2020 yılından beri evliliklerini sürdüren Cansel Elçin paylaşımına; "Biz bir aileyiz" notunu düştü.

Tam 4 yıldır evli olan ünlü oyuncu çifte, takipçilerinden ve yakın dostlarından pek çok tebrik mesajı geldi.

CANSEL ELÇİN KİMDİR?

Cansel Elçin, 1973 yılında İzmir'in Tire ilçesinde doğdu. ilk ve orta öğrenimini Fransa'da tamamlayan oyuncu ardından ekonomi ve sosyal bilimler eğitimi aldı.Tomris Giritlioğlu ile tanışmasıyla birlikte Türkiye’de oyunculuğa başladı ve "Kırık Kanatlar" adlı dizi ile 2005 yılından itibaren Türkiye’de sanat hayatını sürdürmeye karar verdi.