Ünlü oyuncu Cansel Elçin, kiracısıyla yaşadığı kira anlaşmazlığı nedeniyle mahkemeye başvurdu. 2020 yılında Şişli Teşvikiye'deki dairesini kiraya veren Elçin, beş yıllık sözleşme süresinin dolmasının ardından aylık 30 bin TL olan kira bedelinin 125 bin TL'ye çıkarılmasını talep etti. Taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca açılan kira tespit davasında mahkeme kararını verdi. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, aylık kira bedelini 90 bin TL olarak belirledi.

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HABERİN ÖZETİ Cansel Elçin'in 30 bin liradan 125 bin liraya çıkan kira talebi pes dedirtti! Kiracı mahkemeye başvurdu Oyuncu Cansel Elçin'in kiracısıyla yaşadığı kira anlaşmazlığı üzerine açtığı davada mahkeme, aylık 30 bin TL olan kira bedelini 90 bin TL olarak belirledi. Cansel Elçin, Şişli Teşvikiye'deki dairesini 20 Aralık 2020 tarihinde kiraya verdi. Beş yıllık sözleşme süresinin dolmasının ardından Elçin, aylık 30 bin TL olan kiranın 125 bin TL'ye çıkarılmasını talep etti. Kiracının ödemelerini eski bedelden sürdürmesi ve anlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde kira tespit davası açıldı. Mahkeme, eski kiracı indirimi ve hakkaniyet değerlendirmesi sonucunda kira bedelini Elçin'in talebinin altında kalarak 90 bin TL olarak karara bağladı.

CANSEL ELÇİN KİRACISININ 30 BİN TL'LİK KİRASINI 125 BİN TL'YE ÇIKARMAK İSTEDİ

Oyuncu Cansel Elçin, 20 Aralık 2020 tarihinde Şişli Teşvikiye'deki dairesini kiraya verdi. Beş yıllık kira sözleşmesinin süresinin dolmasının ardından bölgedeki emsal kira bedellerini gerekçe gösteren Elçin, kiracısına ihtarname gönderdi. O dönem aylık 30 bin TL kira ödenen daire için yeni dönemde 125 bin TL talep edildi.

İddiaya göre ihtarnameye rağmen kiracı, ödemelerini eski kira bedeli üzerinden sürdürdü. Taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca Cansel Elçin, kira bedelinin yeniden belirlenmesi için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

CANSEL ELÇİN'İN KİRA TALEBİNE MAHKEMEDEN 90 BİN TL'LİK KARAR

Cansel Elçin'in aylık 125 bin TL olarak belirlenmesini istediği kira bedeliyle ilgili mahkeme kararını verdi. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, aylık 30 bin TL olan mevcut kirayı 90 bin TL'ye yükseltti.

Böylece Elçin'in talep ettiği 125 bin TL'nin altında bir kira bedeli belirlendi. Mahkemenin kararında, beş yılı aşan kira ilişkilerinde uygulanan eski kiracı indirimi etkili oldu.

BEŞ YILI AŞAN KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRA BEDELİ NASIL BELİRLENİYOR?

Beş yılı aşan kira sözleşmelerinde kira bedelinin yeniden belirlenmesi için kira tespit davası açılabiliyor. Bu süreçte yalnızca mevcut kira tutarı değil, taşınmazın bulunduğu bölgedeki emsal kira bedelleri de dikkate alınıyor.

Hakim, emsal kira değerlerinin yanı sıra hakkaniyet ölçütünü de değerlendirerek yeni kira bedeline karar verebiliyor. Cansel Elçin'in davasında da talep edilen 125 bin TL yerine 90 bin TL kira bedeli belirlenmesi bu değerlendirme sonucunda gerçekleşti.

KİRA ARTIŞI ANLAŞMAZLIĞINDA SON SÖZÜ MAHKEME SÖYLEDİ

Cansel Elçin ile kiracısı arasında yaşanan kira anlaşmazlığı, mahkemenin verdiği kararla sonuçlandı. Aylık 30 bin TL olan kira bedelinin 125 bin TL'ye çıkarılmasını isteyen oyuncunun talebi kısmen karşılık buldu. Mahkemenin belirlediği 90 bin TL'lik yeni kira bedeli ise kira anlaşmazlığını yeniden gündeme taşıdı.