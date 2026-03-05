Cansever için uygun donör bulundu! Ameliyat tarihi belli oldu

1990'lı yıllara damga vuran şarkıcı Cansever, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada lösemi teşhisi sonrası tedaviye başladığını duyurmuştu. Sık sık hastaneden paylaşım yapan Cansever geçtiğimiz haftalarda kanseri yendiğini duyurdu. Cansever için aranan donör ise bulundu.

CANSEVER'DEN MÜJDELİ HABER GELDİ

Uygun donör bulunmasının ardından açıklama Cansever, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. 19 Mart'ta hastaneye yatacağını söyleyen Cansever, 29 Mart'ta ilik nakli ameliyatı olacağını açıkladı.

Sevenlerinden dua isteyen şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Canlarım, donör bulundu. Allah'ın izniyle 19 Mart'ta hastaneye yatacağım. 29 Mart'ta ilik nakli yapılacak. Siz sadece dua edin. Her şey güzel geçsin. Allah'ın adıyla, sizin dualarınızla bunu da atlatacağım" dedi.

Sanatçı Cansever’e, geçtiğimiz aylarda lösemi teşhisi konulduğu öğrenildi. Sanatçı, bir süre gördüğü tedavi sürecini başarıyla tamamlamasının ardından, hastaneden taburcu edildi. Sağlığına kavuşan Cansever, mutlu haberi sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştı. Zorlu bir tedavi sürecinden geçen sanatçı, paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, bu süreçte yanında olan ailesine, doktorlarına ve kendisine destek verenlere teşekkür etti.

CANSEVER KAÇ YAŞINDA?

Ünlü sanatçı Cansever, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde doğmuştur ve yedi çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Kendisi Roman kökenli bir ailede büyümüştür. Cansever, çocukluk yıllarında geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu ise tek gözünü kaybetti.