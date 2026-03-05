Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Cansever için uygun donör bulundu! Ameliyat tarihi belli oldu

Arabesk müziğinin sevilen ismi Cansever, uzun süredir mücadele ettiği kanseri yendiğini duyurmuştu. Tedavisi devam eden ünlü isim için uygun donör bekleniyordu. Ünlü şarkıcı 29 Mart'ta ilik nakli operasyonu geçireceğini duyurdu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 11:15

1990'lı yıllara damga vuran şarkıcı Cansever, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada teşhisi sonrası tedaviye başladığını duyurmuştu. Sık sık hastaneden paylaşım yapan Cansever geçtiğimiz haftalarda kanseri yendiğini duyurdu. Cansever için aranan donör ise bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Cansever için uygun donör bulundu! Ameliyat tarihi belli oldu

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Lösemi tedavisi gören ve kanseri yendiğini duyuran şarkıcı Cansever için uygun donör bulundu ve ilik nakli ameliyatı olacağı açıklandı.
Şarkıcı Cansever'e lösemi teşhisi konuldu ve tedaviye başladı.
Cansever, geçtiğimiz haftalarda kanseri yendiğini duyurdu.
Cansever için uygun donör bulundu.
19 Mart'ta hastaneye yatacak olan Cansever, 29 Mart'ta ilik nakli ameliyatı olacak.
Cansever, sevenlerinden dua istedi.
Cansever, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde doğmuştur.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

CANSEVER'DEN MÜJDELİ HABER GELDİ

Uygun donör bulunmasının ardından açıklama Cansever, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. 19 Mart'ta hastaneye yatacağını söyleyen Cansever, 29 Mart'ta ilik nakli ameliyatı olacağını açıkladı.

Cansever için uygun donör bulundu! Ameliyat tarihi belli oldu

Sevenlerinden dua isteyen şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Canlarım, donör bulundu. Allah'ın izniyle 19 Mart'ta hastaneye yatacağım. 29 Mart'ta ilik nakli yapılacak. Siz sadece dua edin. Her şey güzel geçsin. Allah'ın adıyla, sizin dualarınızla bunu da atlatacağım" dedi.

Cansever için uygun donör bulundu! Ameliyat tarihi belli oldu

Sanatçı Cansever’e, geçtiğimiz aylarda lösemi teşhisi konulduğu öğrenildi. Sanatçı, bir süre gördüğü tedavi sürecini başarıyla tamamlamasının ardından, hastaneden taburcu edildi. Sağlığına kavuşan Cansever, mutlu haberi sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştı. Zorlu bir tedavi sürecinden geçen sanatçı, paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, bu süreçte yanında olan ailesine, doktorlarına ve kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Cansever için uygun donör bulundu! Ameliyat tarihi belli oldu

CANSEVER KAÇ YAŞINDA?

Ünlü sanatçı Cansever, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde doğmuştur ve yedi çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Kendisi Roman kökenli bir ailede büyümüştür. Cansever, çocukluk yıllarında geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu ise tek gözünü kaybetti.

