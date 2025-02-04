Cansu Dere Ayşe Barım hakkında konuştu! Mimikleri dikkatlerden kaçmadı

04 Şubat 2025 10:47 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:47

Binbir Gece Masalları dizisinde başrolü İbrahim Çelikkol ile paylaşacak Cansu Dere, Ayşe Barım ile çalışmayı çok uzun zaman önce bıraktığını belirterek, yanlış anlaşılmanın önüne geçti. Trafikte görüntülenen Cansu Dere, paylaşımını tekrarlarken, yüz ifadesi de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Etiler'de kuaförüne girerken görüntülenen Cansu Dere, "Bugün hiç keyfim yok" diyerek hakkındaki iddialara cevap verdi. Mekanda bir kaç saat kaldıktan sonra ayrılan Cansu Dere, eski menajeri Ayşe Barım hakkında konuştu. Menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan 28 Ocak'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Cansu Dere, Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından menajerlik şirketinden ayrıldı iddiasına da açıklık getirdi.

CANSU DERE: BUGÜN HİÇ KEYFİM YOK

Kuaför çıkışında görüntülenen Cansu Dere, "Bugün hiç keyfim yok" muhabirlerin Ayşe Barım sorularını cevapladı. "Doğrusu bu. Çok olmuştu ayrılalı. Yanlış anlaşılma oldu." dedi. Mimikleri dikkat çeken Cansu Dere, konuyla ilgili daha fazla konuşmaktan kaçarak yeni dizisiyle ilgili sorular hakkında, "Yeni dizimizin çekimi başladı, Ön hazırlık biraz uzun sürdü. Bu sebeple biz de bekledik" dedi.

Cansu Dere sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küçük bir düzeltme, bilgilendirme; "ID İletişim’de son dönemde 1 yıl kadar bulundum ve Mart 2024’te yollarımızı ayırdık. Yani ayrılığımın üzerinden tam 11 ay geçti. Dolayısıyla benim tarafımda yeni bir haber yok, hem sorularınıza hem de haberlere birinci ağızdan açıklama getirmek istedim. Sevgilerimle." dedi.