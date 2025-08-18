Catherine Zeta Jones eşi Michael Douglas'ın emeklilik sözlerini yalanladı

Catherine Zeta Jones, Michael Douglas'ın oyunculuktan emekli olma kararına dair düşüncelerini açıkladı. The Times'a konuşan Jones, eşinin emekliliğini "esnek bir kavram" olarak nitelendirdi.

CATHERINE ZETA JONES EŞİNİ YALANCI ÇIKARDI

"Michael kesinlikle yavaşlama şansını hak etti. Ama asla, asla demem. O, babasının oğlu ve çalışmayı seviyor" diyen Jones, Michael Douglas'ın 2020 yılında, 103 yaşındayken hayatını kaybeden babası Kirk Douglas'a gönderme yaptı.

Michael Douglas, temmuz ayında Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'ndeki katılımcılara, "Geri dönmeye gerçekten niyetim yok. Emekli olmadığımı söylüyorum, çünkü özel bir şey çıkarsa geri dönerim. Ama bunun dışında, eşimin çalışmasını izlemekten oldukça mutluyum" demişti. Catherine Zeta Jones, şu sıralar 'Wednesday' dizisinin ikinci sezonunda Jenna Ortega ile birlikte seyirci karşısına çıkıyor.

'Temel İçgüdü', 'Öldüren Cazibe', 'Oyun', 'Sakın Konuşma' gibi filmleriyle hafızalara kazınan 80 yaşındaki Michael Douglas, "2022'den beri bilinçli olarak çalışmıyorum. Çünkü durmam gerektiğini fark ettim. Neredeyse 60 yıldır oldukça sıkı çalışıyordum ve sette ölüp giden insanlardan biri olmak istemedim" demişti.