'Çaycı Hüseyin öldü' iddialarının nasıl ortaya çıktığını Alpaslan Özmol açıkladı!

07 Kasım 2024 10:26 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:26

Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol, sürekli çıkan 'öldü' haberlerinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. "Öldü haberlerinin çıkmasını istemiyorum" diyen Çaycı Hüseyin, annesiyle olan komik anısını da paylaştı.

Çaycı Hüseyin karakteriyle fenomen olan Alpaslan Özmol, sosyal medyada hakkında sürekli 'öldü' haberlerinin yapılması hakkında konuştu. Eser Yenenler'in programına konuk olan Alpaslan Özmol, haberlerin ilk nedeninin reklam filmi çekimlerine geç kalmasından kaynaklandığından bahsetti.

ÇAYCI HÜSEYİN İLK KEZ 'ÖLDÜ' HABERLERİ HAKKINDA KONUŞTU

Çaycı Hüseyin, sürekli hakkında çıkan 'öldü' haberlerine açıklık getirdi. İlk kez konu hakkında konuşan Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol, "Öldü haberlerinin ben çıkmasını istemiyordum. Bir gün çok önemli bir reklam filmi teklifi geldi. Reklam filmine erken uyanılmaz mı, kalkılmaz mı? 9.00'da sette olmak zorundasın. Sete kalkamadım. Yönetmenler ve yapımcılarımız arasında 'Bu kadar önemli bir işe gelemediyse bu adam kesin ölmüştür' demiş, Olay oradan yayıldı ve patladı." dedi.