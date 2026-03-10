Celal Karatüre, daha fazla sessiz kalamadı! Kabede Hacılar Hu Der Allah ilahisiyle ünlenen Celal Karatüre'den yüklü ücret iddialarına cevap geldi

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Celal Karatüre, seslendirdiği 'Kabede Hacılar Hu der Allah' ilahisi ile kimsenin tahmin bile edemeyeceği büyük bir çıkış yakalamıştı. Büyük küçük, genç yaşlı demeden herkesin diline doladığı 'Kabede Hacılar Hu der Allah' ilahisi ile gönüllerda taht kuran Celal Karatüre'nin başarısını hazmedemeyen birtakım kişiler, Karatüre'nin program başına yüklü miktarda ücret istediği iddialarını gündeme taşımıştı. Peki Celal Karatüre gerçekten program başına 500 bin TL istedi mi? Celal Karatüre sosyal medyada neden tepki aldı? Celal Karatüre, davet programlarından yüklü ücret istediğine yönelik çıkan iddialar için ne dedi?

CELAL KARATÜRE SESSİZLİĞİNİ BOZDU! PROGRAM BAŞI 500 BİN İSTİYOR DENMİŞTİ, GERÇEK BAŞKA ÇIKTI!

Sanatçı Abdurrahman Önül ile yaptığı sürpriz düet sonrasında videosu yayınlanır yayınlanmaz milyonlarca kişi tarafından tık alarak rekordan rekora koşmuştu.

Ansızın kafanın içinde gezen Kabede Hacılar Hu der Allah ilahisiyle herkesin diline plesen olan meşhur ilahinin seslendiricisi Celal Karatüre'nin başarısını kıskanan kimseler, ünü artınca çıkması istenilen programlardan uçuk rakamlı ücretler talep ettiği ile gündeme gelmişti.

Celal Karatüre ise, hakkında çıkan bu iddialara yönelik ilk kez resmi bir açıklamada bulundu. Geri dönüşü kendine yakışır şekilde olan Celal Karatüre, X hesabından yayınladığı gönderi ile hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu.

CELAL KARATÜREDEN CEVAP GELDİ! CELAL KARATÜRE: HABERLER TAMAMEN GERÇEK DIŞI VE İFTİRADIR!

Hakkındaki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Celal Karatüre söylentileri yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde bazı basın ve sosyal medya mecralarında hakkımızda yer alan “Ramazan ayında davet edildiği yardım amaçlı iftar programı için 300.000 TL, tanıtım programları için ise 500.000 TL aldığı” yönündeki haberler tamamen asılsız, gerçek dışı ve iftiradan ibarettir.

Hiçbir kurum veya organizasyondan bu şekilde bir ücret almadık. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür yalan ve mesnetsiz haberleri kesin bir dille reddediyoruz.

Hakkımızda ortaya atılan bu iftira ve gerçek dışı iddialarla ilgili gerekli hukuki süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CELAL KARATÜRE İÇİN SÖYLENEN İDDİALARIN GERÇEK OLMADIĞINI SABRİ AMCA DA DEMİŞTİ...

X hesabında ‘Sabri Amca’ isimli bir kullanıcı, Celal Karatüre hakkında çıkan bu karalama haberlerin doğru olmadığını belirten paylaşımda bulunmuştu. ‘Sabri Amca’ kişisinin paylaşımında şu sözlere yer verilmişti:

“Şimdi Celal kardeşimle görüştüm… Öyle bir organizasyonlara katılmıyormuş zaten… Ramazan’da davet edildiği yardım amaçlı iftar programı için 300 bin TL istedi, tanıtım amaçlı programlardan 500 bin TL talep etti yalan...