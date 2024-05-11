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Cem Adrian Gazze için söyledi, Gazze için ağladı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
11 May 2024 14:52 - Güncelleme : 11 May 2024 14:53

Şarkıcı Cem Adrian, Zürih'te verdiği konserde Gazze için "Ne Ağlarsın" türküsünü söyledi. Gözyaşlarına boğulan Cem Adrian, alkış topladı.

Şarkıcı Cem Adrian, Zürih konserinde "Ne Ağlarsın" türküsünü Gazze için söyledi. Adrian Gazze'ye destek için söylediği türküsünde gözyaşlarını tutamadı. 

CEM ADRİAN GAZZE İÇİN AĞLADI 

Derinlerde, Zincir, Kül ve Sen Gel Diyorsun gibi şarkılarla büyük bir hayran kitlesine sahip Cem Adrian, İsrail'in abluka altına aldığı Gazze için türkü söyledi. 'Ne Ağlarsın' türküsünü söyleyen Cem Adrian, türküyü söylerken gözyaşlarına boğuldu. 

Cem Adrian Gazze için söyledi, Gazze için ağladı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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