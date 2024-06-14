Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Cem Davran Marmaray ve metroya bindi gençlere sitem etti

Cem Davran Marmaray ve metroya bindi gençlere sitem etti

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
14 Haziran 2024 03:31 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 03:32
Cem Davran Marmaray ve metroya bindi gençlere sitem etti

Ünlü oyuncu Cem Davran, metro ve Marmaray'ı kullandığı günün sonunda gençleri gün boyu gözlemlediğini söyleyerek gördüğü yanlış hareketleri eleştirdi.

Sosyal medya hesaplarını etkin biçimde kullanan ünlü oyunca Cem Davran, toplu taşıma araçlarında gençlerin davranışlarına ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Metroyu ve Marmaray'ı kullanan Davran gençlerin telefonla oynama gibi bahanelerle yaşlılara yer vermediğini söyleyerek ailelere çağrıda bulundu.

Cem Davran Marmaray ve metroya bindi gençlere sitem etti - 1. Resim

AİLEDE ÖĞRETİLİR BUNLAR

Davran, kalabalık arasında gençlerin yaşlılara yer vermemesinden şikayet etti. Yolculuğu sırasında gözlemlediği bir olayı anlatan Davran, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

"Dün bir uçtan bir uca Marmaray, Metro kullanarak dolaştım, işlerimi hallettim. Çok kalabalıktı, bu normal ama gençlerin yaşlılara tavrına çok üzüldüm. Dibinde ayakta epeyce yaşlı bir hanımefendi duruyor, telefonla oynama ya da başka numaralarla görmezden geliyorlar. Ailede öğretilir bunlar."

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...