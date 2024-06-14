Cem Davran Marmaray ve metroya bindi gençlere sitem etti
Ünlü oyuncu Cem Davran, metro ve Marmaray'ı kullandığı günün sonunda gençleri gün boyu gözlemlediğini söyleyerek gördüğü yanlış hareketleri eleştirdi.
Sosyal medya hesaplarını etkin biçimde kullanan ünlü oyunca Cem Davran, toplu taşıma araçlarında gençlerin davranışlarına ilişkin gözlemlerini paylaştı.
Metroyu ve Marmaray'ı kullanan Davran gençlerin telefonla oynama gibi bahanelerle yaşlılara yer vermediğini söyleyerek ailelere çağrıda bulundu.
AİLEDE ÖĞRETİLİR BUNLAR
Davran, kalabalık arasında gençlerin yaşlılara yer vermemesinden şikayet etti. Yolculuğu sırasında gözlemlediği bir olayı anlatan Davran, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:
"Dün bir uçtan bir uca Marmaray, Metro kullanarak dolaştım, işlerimi hallettim. Çok kalabalıktı, bu normal ama gençlerin yaşlılara tavrına çok üzüldüm. Dibinde ayakta epeyce yaşlı bir hanımefendi duruyor, telefonla oynama ya da başka numaralarla görmezden geliyorlar. Ailede öğretilir bunlar."