Cem Davran Marmaray ve metroya bindi gençlere sitem etti

14 Haziran 2024 03:31 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 03:32

Cem Davran, Hande Erçel'i öve öve bitiremedi: Müthiş bir oyunculuk yeteneği var

Cem Davran, Hande Erçel'i öve öve bitiremedi: Müthiş bir oyunculuk yeteneği var

Sosyal medya hesaplarını etkin biçimde kullanan ünlü oyunca Cem Davran, toplu taşıma araçlarında gençlerin davranışlarına ilişkin gözlemlerini paylaştı.

Metroyu ve Marmaray'ı kullanan Davran gençlerin telefonla oynama gibi bahanelerle yaşlılara yer vermediğini söyleyerek ailelere çağrıda bulundu.

AİLEDE ÖĞRETİLİR BUNLAR

Davran, kalabalık arasında gençlerin yaşlılara yer vermemesinden şikayet etti. Yolculuğu sırasında gözlemlediği bir olayı anlatan Davran, şu sözlerle tepkisini dile getirdi:

"Dün bir uçtan bir uca Marmaray, Metro kullanarak dolaştım, işlerimi hallettim. Çok kalabalıktı, bu normal ama gençlerin yaşlılara tavrına çok üzüldüm. Dibinde ayakta epeyce yaşlı bir hanımefendi duruyor, telefonla oynama ya da başka numaralarla görmezden geliyorlar. Ailede öğretilir bunlar."