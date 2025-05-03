Cem Karaca sakladı, sırrı 21 sene sonra ortaya çıktı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Cem Karaca'nın yıllar sonra herkesten sakladığı sırrı ortaya çıktı. Cem Karaca'nın ölümünden 3 yıl önce lösemi ile mücadele ettiği ve bu hastalığı sadece eşi İlkim Karaca'ya söylediği ortaya çıktı.

Ünlü sanatçı Cem Karaca, 2004 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cem Karaca'nın ölümünden 3 yıl önce lösemiyle mücadele ettiği ve eşi İlkim Karaca'ya yazdığı mektupta hastalığından bahsettiği ortaya çıktı.

CEM KARACA'NIN 21 YIL SONRA ORTAYA ÇIKAN SIRRI

Cem Karaca'nın ölümünün üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen, hayatıyla ilgili detaylar yeni yeni ortaya çıkıyor. 8 Şubat 2004 sabahı kalp krizi sonucu hayata veda eden Karaca'nın, ölümünden önce yıllarca lösemi ile mücadele ettiği anlaşıldı.

Eşine ithafen yazdığı mektupta Cem Karaca, "Ben çok yakında öleceğim, bunu hissetmek değil, biliyorum. Ve adına lösemi diyecekler… Hoş kal, hoş yaşa ve beni, sana rağmen, unut! Ya da unutma… Ama sana son iki lafım şudur: 1. Hayat, her şeye rağmen güzeldir. 2. Seni bu dünyada çok sevdim." dedi.