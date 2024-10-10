Cem Öğretir'in son sağlık durumunu eşi Seda Öğretir paylaştı! "Gece boyunca burnu kanadı"

10 Ekim 2024 15:34 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 15:37

Haber spikeri Cem Öğretir’in dün canlı yayında burnunun kanaması izleyenleri korkuttu. Esra Erol’un uyarmasıyla burnunun kanadığını fark eden Cem Öğretir’in kendisi gibi eşi spiker eşi Seda Öğretir, eşinin son sağlık durumunu paylaştı.

Haber spikeri Cem Öğretir, Esra Erol​ ile yaptığı canlı yayında aniden burnunun kanaması ile hem izleyicileri hem de sevenlerini korkutmuştu. Esra Erol'un uyarmasıyla burnunun kanadığını fark eden Cem Öğretir'in son sağlık durumunu ise eşi Seda Öğretir paylaştı.

CEM ÖĞRETİR'İN SON SAĞLIK DURUMUNU EŞİ PAYLAŞTI: GECE BOYUNCA BURNU KANADI

Haber spikeri Cem Öğretir’in dün canlı yayında Esra Erol’la bağlantı yaptığı sırada aniden burnunun kanaması herkesi telaşlandırmıştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Cem Öğretir’in kendisi gibi spiker olan Seda Öğretir, eşinin son sağlık durumunu paylaştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sabah hastaneden eve geçtiklerini belirten Seda Öğretir “Cem iyi… Sabaha kadar hastanedeydik. Eve geldik. Beyin kanamasından şüphelenildi. Ama çok şükür beyin tomografisi temiz çıktı ve doktorlar o ihtimali eledi. İki alternatif üzerinde duruyorlar şimdi, ya burun damarlarıyla ilgili bir hassasiyet ya da ani bir tansiyon yükselmesine bağlı atak….” dedi.

Burun kanamasının uzun süre devam ettiğini belirten Seda Öğretir, “Gece boyunca inatçı burun kanaması hiç durmadı. Çok büyük bir tampon kullanıldı. Sabah kanaması durmuştu, tansiyonu çok iyiydi. Sonuçlar takip edilecek ve tansiyonla ilgili bir sorun tespit edilirse bundan sonrası için bir kardiyologla yola devam edip gerek görülürse tansiyon ilacı kullanacak. 25 yıldır Cem’i tanıyorum ilk kez burnunun kanadığını görüyorum. Zaten Cem de canlı yayında da burnunun aktığını sanmış. Merak eden herkese çok teşekkür ederim…” dedi.