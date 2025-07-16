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 | Dilek Ulusan

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun telefonundan çıkan mesajlar şoke etti: Teşkilat setini basalım mı?

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da arasında bulunduğu 21 şüphelinin sosyal medyadan ülke genelindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin ‘boykot' çağrıları yapmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Cem Yiğit Üzümoğlu'nun cep telefonundan çıkan mesajlarda, "Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı?', ‘Set durduralım' dediği görüldü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 10:15

Oyuncu da dahil 21 şüphelinin 2 Nisan'da sosyal medyadan ülke genelindeki tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin ‘' çağrıları yapmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun telefonundan çıkan mesajlarda isimli dizide rol alan Aybüke Pusat'ın iş akdinin feshedilmesinden hemen sonra "Teşkilat setini basalım mı?" gibi mesajlar atarak, ayrıştırıcı ve şiddetli nefrete yönlendirici nitelikte eylemler sergilediği belirtildi.

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU'NUN TEŞKİLAT PAYLAŞIMI ŞOKE ETTİ

Şüpheli Cem Yiğit Üzümoğlu'nun cep telefonu incelemesine yer verilen iddianamede, Üzümoğlu'nun çok sayıda katılımcının bulunduğu ‘Oyuncular sendikası' isimli mesajlaşma grubunda "Teşkilat setinin nerede olduğunu öğreniyorum, basalım mı?', ‘Set durduralım', ‘Ben bugün lokasyonlarını öğrendim set basmak için' şeklinde mesajlar paylaştığının görüldüğü aktarıldı. Ayrıca mesajların TRT'de yayınlanan Teşkilat isimli dizideki bir oyuncunun iş akdinin feshedilmesinden hemen sonra paylaşıldığı, bu doğrultuda şüpheli Üzümoğlu'nun ayrıştırıcı ve şiddetli nefrete yönlendirici nitelikte eylemler sergilediği belirtildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun telefonundan çıkan mesajlar şoke etti: Teşkilat setini basalım mı?

21 ŞÜPHELİYE HAPİS CEZASI

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Cem Yiğit Üzümoğlu, Aslı Yirsutimur, Bekir Aslan, Berna Güneri Kutlu, Burçin Erol, Buse Vatansever, Ceren Örnek, Damla Kırali, Deniz Bulutsuz, Mehmet Erdem Cevahirefendioğlu, Muhammet Enes Özel, Ömer Çiftçi, Seren Aydın, Sertaç Doğanay, Seyda Murat Germen, Şenay Ağgez, Tunahan Mert Topuz, Uğur Yangın, Yeliz Ağdemir, Zeynep Ocak ve Zeynep Sena Altan'ın ‘kişiler arasında ayrımcılık yaparak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme' ve ‘basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun telefonundan çıkan mesajlar şoke etti: Teşkilat setini basalım mı?
ETİKETLER
#şiddet
#boykot
#teşkilat
#cem yiğit üzümoğlu
#Nefret Suçları
#Magazin
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