Cem Yılmaz, 43 bin TL verdiği lambası kırık gelince isyan etti!

07 Ocak 2025 14:56 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 14:56

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 43 bin TL'ye aldığı lambanın kırık geldiğini belirterek, yaşadıklarını anlattı. Sinirlerine hakim olamayan Cem Yılmaz, "Cem efendi, lambayı kırmışsın, bırak şimdi iade ayaklarını" dedi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz​ 43 bin TL verdiği lambanın kırık geldiğini görünce yetkililere haber verdi. Olumlu bir geri dönüş alamayan Cem Yılmaz, yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı.

CEM YILMAZ 43 BİN TL'YE ALDIĞI LAMBASI KIRIK ÇIKTI

Kırık lambasının fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, "Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi. Fiziken geri gönderdim, rica ettim; "Yok" dediler. Online'dan kayıt oluşturun. 'Tamam' dedik. Uygulamasından kayıt oluşturdum. Arayan, soran yok. 'Lamba 43 bin TL' dedim, ya sabır. Mail attım, dediler; "Yok, biz kontrol edip kutuya koyuyoruz!" Yani diyor ki; "Cem efendi, lambayı kırmışsın, bırak şimdi iade ayaklarını." Ben de huzurunuzda 43 bin TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kimi takipçileri Cem Yılmaz'a hak vererek, "Yapılan çok ayıp" dedi. Kimi kullanıcıları ise olaydan çok Cem Yılmaz'ın bir lambaya verdiği 43 bin TL'ye odaklandı.