Cem Yılmaz 43 bin TL'lik lamba problemini çözdü: Ben Cem Yılmaz'ım kardaş ona göre

08 Ocak 2025 12:23 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 12:23

Cem Yılmaz, 43 bin TL'ye aldığı lambanın kırık geldiğini görünce ünlü markayla yaşadıklarını anlatmıştı. Yeni bir açıklamada bulunan Cem Yılmaz, problemin çözüldüğünü belirterek, "Samimiyetle beni arayan yetkililerin yüzü suyu hürmetine postu kaldırdım" dedi.

Cem Yılmaz​, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ünlü bir markadan 43 bin TL'ye aldığı lambanın kırık geldiğini görünce yetkililere haber verdiğini ancak olumlu bir cevap alamadığını belirterek, "Cem efendi, lambayı kırmışsın, bırak şimdi iade ayaklarını" sözleriyle yaşadıklarını anlatmıştı. Bugün yaptığı paylaşımda sorunun çözüldüğünü belirten Cem Yılmaz, "Tekrar üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim" dedi.

CEM YILMAZ 43 BİN TL'LİK LAMBA PROBLEMİNİ ÇÖZDÜ

Bugün tekrar paylaşım yapan Cem Yılmaz, "Evet, lamba işi biraz evet uzadı... Bir sürü insan da üzüldü. İş bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden bu konuyu olgunlukla kapatıyorum. Çünkü bu işlerde final "Sana yakışmadı ağabey"e gelir adım gibi eminim. Kırık lamba tek derdimiz olsun. Samimiyetle beni arayan yetkililerin yüzü suyu hürmetine postu kaldırdım. İki konu önemli; memlekette hem 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' tavrından şikâyet ederiz ama final 'Aaa, vallahi bilmiyorduk. Eee, siz bildiğimiz Cem Yılmaz mıydınız?'a gelir iş... Ne yani lamba alırken 'Ben Cem Yılmaz'ım kardaş ona göre ha'mı diyelim? Allah'a şükür ben o kadar delirmedim 30 yıldır. Tekrar üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim" diyerek konunun çözüldüğünü belirtti.

CEM YILMAZ SOSYAL MEDYADAN SİTEM ETMİŞTİ

Kırık lambasının fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, "Neredeyse 20 gün önce bu kırık lamba eve geldi. Fiziken geri gönderdim, rica ettim; "Yok" dediler. Online'dan kayıt oluşturun. 'Tamam' dedik. Uygulamasından kayıt oluşturdum. Arayan, soran yok. 'Lamba 43 bin TL' dedim, ya sabır. Mail attım, dediler; "Yok, biz kontrol edip kutuya koyuyoruz!" Yani diyor ki; "Cem efendi, lambayı kırmışsın, bırak şimdi iade ayaklarını." Ben de huzurunuzda 43 bin TL'lik lamba için markasına 43 milyonluk zarar veren bu arkadaşları kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.