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Cem Yılmaz ile Bülent Şakrak balıkçılığa soyundu! 37 kiloluk orkinosu görenler şaştı kaldı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 11:54 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:03
Cem Yılmaz ile Bülent Şakrak balıkçılığa soyundu! 37 kiloluk orkinosu görenler şaştı kaldı

Erşan Kuneri filminde birlikte rol alan Cem Yılmaz ile Bülent Şakrak, 37 kiloluk orkinos tuttu. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan ikiliye yorum yağdı.

Yakın arkadaş olan Cem Yılmaz ile Bülent Şakrak balık avına çıktı. Tuttukları 37 kiloluk orkinos balığı avlayan ikilinin pozu da beğeni topladı.

CEM YILMAZ İLE BÜLENT ŞAKRAK'TAN 37 KİLOLUK ORKİNOS 

Komedyen Cem Yılmaz Yılmaz ve oyuncu Bülent Şakrak, çıktıkları balık avında 37 kiloluk bir orkinos balığı avladı. Büyük balık ile birlikte poz veren Yılmaz ve Şakrak'a tebrik mesajı yağdı. 

Cem Yılmaz ile Bülent Şakrak balıkçılığa soyundu! 37 kiloluk orkinosu görenler şaştı kaldı - 1. Resim

ORKİNOS BALIĞI 

Ton balığı olarak da bilinen Orkinos, boyu 4,3 metre, ağırlığı 800 kilograma ulaşabilen göçmen balık türlerine verilen ad. Çok hızlı yüzen orkinosun vücudunun üst tarafı koyu mavi veya siyah, yanlar gümüşi beyaz, karın yüzgeci arasında sarkık iki et parçası bulunur.

 

 

Kaynak: tgrthaber.com
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