Cem Yılmaz ile Tolga Çevik'ten yıllar sonra yan yana poz!

31 May 2024 13:36 - Güncelleme : 31 May 2024 13:36

Cem Yılmaz, kız kardeşi Özge'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. 2004 yılında komedyen Tolga Çevik ile evlenen Özge, evinde ailesiyle doğum günü kutlaması gerçekleştirdi. Abisi Cem Yılmaz'ın katıldığı organizasyonda iki komedyenin pozuna beğeni yağdı.

CEM YILMAZ İLE TOLGA ÇEVİK YAN YANA

Kız kardeşinin doğum gününü kutlayan Cem Yılmaz, Tolga Çevik ve yeğenleriyle aile pozunu paylaştı. Cem Yılmaz paylaşımına "Kardeşim Özge'nin doğum gününü kutlarım. Pırlanta evlatları ve eşi ile nice mutlu yıllar olsun." notunu düştü. Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın paylaşımına yorum olarak nazar boncuğu emojisi koydu.