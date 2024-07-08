Cem Yılmaz ile Zafer Algöz'den Özkan Uğur paylaşımı! Sözleri duygulandırdı

08 Temmuz 2024 13:51 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 13:51

MFÖ grubunun üyesi Özkan Uğur, kanser tedavisi gördüğü hastanede 8 Temmuz'da hayatını kaybetti. Özkan Uğur ile beraber sayısız projede yer alan Cem Yılmaz ile Zafer Algöz, paylaşımlarıyla takipçilerini duygulandırdı.

CEM YILMAZ İLE ZAFER ALGÖZ, ÖZKAN UĞUR'U UNUTMADI

Özkan Uğur'la yıllarca aynı projelerde yer alan yakın arkadaşı Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı anma paylaşımında "Canımız ağabeyimizleyiz. Kalbimizdesin Özkan ağabey" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu Zafer Algöz de paylaşımında "Özkan Uğur o... 'İnsan ölünce değil, unutulunca ölür' derler... Ne kadar doğru. Seni hiç unutmadık Özkan'ım. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" dedi.