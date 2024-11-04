Cem Yılmaz kaslı fotoğrafını paylaşıp spor hocasına meydan okudu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
04 Kasım 2024 14:27 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 15:21
Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından spor hocasına meydan okudu. Kaslı fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, “Bunu sen istedin” notunu düştü.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Cem Yılmaz, oradan da espri yapmayı ihmal etmiyor. Kaslı fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, spor hocasına da göz dağı verdi.
CEM YILMAZ'DAN KAS ŞOV
Spor hocasına meydan okuyan Cem Yılmaz, yıllar öncesine ait kaslı fotoğrafını paylaştı. Yılmaz spor hocasını etiketleyerek, "Bunu sen istedin. Eski badicinin hayatı" sözleriyle seslendi.
Cem Yılmaz son yıllarda aldığı kilolarla gündemde yer aldı. Geçtiğimiz günlerde etkinlikte ortaya çıkan Cem Yılmaz'ın bir hayli kilo aldığı da gözden kaçmadı.
Kaynak: tgrthaber.com