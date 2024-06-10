Cem Yılmaz sahnede hastalığını açıkladı! Hayranları büyük üzüntü yaşadı

10 Haziran 2024 12:25 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 12:25

Son dönemde gösterileriyle adından söz ettiren Cem Yılmaz, son gösterisinde yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti. Yılmaz gösterisinde ciddi bir sağlık problemi yaşadığını açıklarken, espri yapmayı da ihmal etmedi.

CEM YILMAZ HASTALIĞINI İLK KEZ AÇIKLADI

Ekolmgazin'de yer alan habere göre; Komedyen Cem Yılmaz, gösterisinde ciddi bir sağlık problemi yaşadığını açıklayarak, sağ gözünde yüzde 50 görme kaybı yaşadığını söyledi. Doktorunun kendisine "retina ayrılması" teşhisi koyduğunu aktaran Yılmaz, tedavi sürecinin de devam ettiğini belirtti.

Sağlık sorununa ilişkin konuşmasının devamında şaka yapmayı ihmal etmeyen Cem Yılmaz, "Meslek ağabey. Ben işte bu mesleğe gözlerimi verdim. Zeki Müren nasıl kalbini verdi sizlere ben de gözümü verdim yani. Tek harfle yırttım" dedi.