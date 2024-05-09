Cem Yılmaz seyirci ile tartıştı, sahneyi terk etti! 

09 May 2024 18:10 - Güncelleme : 09 May 2024 18:11

Son günlerde komedyen Hasan Can Kaya ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Cem Yılmaz, bu sefer de sahne terk etmesiyle gündeme geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, salonda taşkınlık ve huzursuzluk çıkaran iki seyirci sahnedeki ünlü şovmene laf attı. Duruma katlanamayan Yılmaz, sahneyi terk etti.

"EVET BEN DE, AYNEN BEN"

Salonda diğer seyircilerin anlatımına göre, bir erkek ve bir kadın taşkınlık çıkardı. Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için seslendiğini aktaran şahit şunları söyledi:

"Kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi. Kadın yüksek sesle devamlı 'evet ben de, aynen ben' gibi bağırarak konuşuyordu."

Cem Yılmaz'ın huzursuzluk çıkaran izleyicilerin salondan çıkarılmasının ardından sahneye geri döndüğü öğrenildi.