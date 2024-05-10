Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya arasındaki polemiğe usta oyuncu Zihni Göktay da katıldı

10 May 2024 16:57 - Güncelleme : 10 May 2024 16:57

Komedyenler Hasan Can Kaya ile Cem Yılmaz'ın birbiri hakkında söyledikleri sözler hafta boyu gündem olurken, tartışmaya usta oyuncu Zihni Göktay da dahil oldu. Cem Yılmaz'ın stand up gösterisinde, 'Konuşanlar' programını espri malzemesiyle polemik başlamıştı. Kaya ise Yılmaz'ın sözlerine "İzledim ama olmamış yine de çabasını takdir ettim'' diyerek cevap vermişti.

"BENİM ÇEKYATIM VAR"

Habertürk'ün haberine göre; Gazetecilerin sorularını cevap veren usta oyuncu Zihni Göktay, muhabirlerin Cem Yılmaz ile Hasan Can Kaya polemiğine değinerek, 'Cem Yılmaz nasıl buluyorsunuz?' sorusuna; "Benim yatım, katım yok ama çekyatım var" diyerek cevap verdi.

"TANIMIYORUM"

Göktay,'Hasan Can Kaya'yı tanıyor musunuz?' sorusuna ise "Tanımıyorum ve hiç duymadım ama Allah, yardımcısı olsun. Bu zamanda metrekareye 5 komedyen düşüyor" ifadesine yer verdi.