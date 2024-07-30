Cem Yılmaz yapımı GORA heyecanı geri döndü! Kadrodaki ilk isim belli oldu

30 Temmuz 2024 17:30 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:31

Cem Yılmaz yazıp yönettiği GORA filminin 2004 yılında vizyona girdi ve büyük beğeni kazandı. Devam filminin geleceğini duyuran Cem Yılmaz'ın adının şiddet iddialarına karıştığı Ozan Güven'e tekrar rol verip vermeyeceği merak konusu olmuştu. Cem Yılmaz son paylaşımıyla soru işaretlerine cevap verdi.

CEM YILMAZ'DAN GORA 4 PAYLAŞIMI GELDİ

2004 yılında vizyona giren G.O.R.A filminin devamı geliyor. Komedyen Cem Yılmaz "Üzgünüm, daha fazla bekleyemem" diyerek güzel haberi paylaşmıştı. “GORA 4 GORA pastası” diyerek pasta üfledikleri anı paylaşan ünlü ismin her filminde kadroda yer alan Ozan Güven'in de yer alması dikkat çekti. Paylaşım sonrası Ozan Güven'in Cem Yılmaz'ın yeni filminde rol alacağı iddialarını güçlendirdi.